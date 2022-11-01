بمبيعات ارتفعت 50%.. "معادن" تسجّل نتائج قوية في الربع الثالث 2022م

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، اليوم، نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022م.
وبيّنت الشركة أن مبيعات معادن ارتفعت في الربع الثالث من عام 2022م بنسبة 50% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021م، لتبلغ 10 مليارات ريال سعودي (2.7 مليار دولار أمريكي)، وحققت "معادن" مستويات أعلى في الإنتاج خلال هذه الفترة، قابلها انخفاضٌ في أسعار السلع الأساسية.
وأوضحت أن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفعت بنسبة 37% على أساس سنوي لتتجاوز 4.2 مليار ريال، وشهدت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تراجعاً عن الربع السابق، حيث انخفضت أسعار السلع الأساسية وارتفعت تكاليف مواد التصنيع، كما ارتفع صافي الأرباح في الربع الثالث بنسبة 71% على أساس سنوي ليصل إلى 2.7 مليار ريال.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة معادن روبرت ويلت: "حققت معادن أداءً قوياً خلال الربع الثالث من عام 2022م، حيث نجحنا في زيادة حجم الإنتاج في منشآتنا لنرسي بذلك أسساً متينة تكفل تحقيق مزيدٍ من النمو والتوسع على المدى الطويل، ونتطلع إلى مواصلة هذا الأداء الاستثنائي خلال الفترة المتبقية من العام وتسجيل نتائج قياسية، بالاعتماد على العائدات المالية القوية والعمليات المتنوعة وقاعدة العملاء العالمية".
وأضاف: "ساعدتنا هذه العوامل على مواجهة التحديات التي شهدتها السوق في الربع الثالث، والناجمة عن انخفاض أسعار السلع الأساسية وارتفاع تكاليف المواد الخام قبل أن تبدأ بالعودة لمستوياتها الطبيعية أخيراً، وبطبيعة الحال، سنواصل العمل على تطوير عملياتنا التشغيلية وتحقيق نمو قوي ومستدام يضمن ترسيخ مكانة قطاع التعدين كركيزة ثالثة للاقتصاد السعودي".
ومن بين الإنجازات الرئيسة التي حققتها "معادن" في الربع الثالث، كان توقيع أربع مذكرات تفاهم في أغسطس مع أكبر الشركات الهندية في قطاع الأسمدة؛ مما عزز من وصول الشركة إلى أكبر سوق لاستيراد الفوسفات والأمونيا في العالم.
كما أنهت "معادن" فترة الإنتاج التجريبي وبدأت فترة الإنتاج التجاري لمصنع الأمونيا الثالث ضمن مشروع الفوسفات الثالث، وتبلغ قدرة المصنع حوالي 1.1 مليون طن سنوياً، ومن المتوقع أن يعزز مكانة "معادن" كشركة رائدة عالمياً في مجال إنتاج الأسمدة.
وشهدت "معادن" في الربع الثالث أيضاً، استخراج أول دفعة من الذهب من منجم منصورة ومسرة، وتسير بخطى ثابتة نحو بدء عمليات الإنتاج الأولي في الربع الأخير من السنة المالية 2022م، وتُعد أكبر مشاريع معادن للذهب حتى الآن، من المتوقع أن ينتج المصنع 250 ألف أوقية سنوياً، مما يزيد من قدراتها الحالية في مجال تعدين الذهب بنسبة 70%.
وفي مطلع سبتمبر الماضي، أطلقت معادن برنامج "ثروة" للمحتوى المحلي، الذي سيعزز إسهامها في منظومة التعدين المحلية، وإنشاء منظومات أعمال محلية قوية ومكتفية ذاتياً، ويركز البرنامج على تعزيز إسهام قطاع التعدين في اقتصاد المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، إذْ يمثل ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية "معادن" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتسعى "معادن" إلى تعزيز إسهامها في المحتوى المحلي إلى 33 مليار ريال، وتوفير أكثر من 47 ألف فرصة عمل للمواطنين بحلول عام 2040م.
وتحرص "معادن" على التزامها بتعزير مصالح المساهمين وبناء الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي.