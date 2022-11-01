بمبيعات ارتفعت 50%.. "معادن" تسجّل نتائج قوية في الربع الثالث 2022م

وفي مطلع سبتمبر الماضي، أطلقت معادن برنامج "ثروة" للمحتوى المحلي، الذي سيعزز إسهامها في منظومة التعدين المحلية، وإنشاء منظومات أعمال محلية قوية ومكتفية ذاتياً، ويركز البرنامج على تعزيز إسهام قطاع التعدين في اقتصاد المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، إذْ يمثل ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية "معادن" للحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وتسعى "معادن" إلى تعزيز إسهامها في المحتوى المحلي إلى 33 مليار ريال، وتوفير أكثر من 47 ألف فرصة عمل للمواطنين بحلول عام 2040م.