"عبدالعزيز بن سلمان" يبحث مع وزيرَيْ البترول والكهرباء المصريَّيْن أوجه التعاون بين البلدَيْن

وبحث الوزراء، أثناء اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، سعيًا إلى تحقيق تطلعاتهم المشتركة في هذه المجالات، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين الشقيقين. وطموحات شعبيهما.