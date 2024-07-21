"عبدالعزيز بن سلمان" يبحث مع وزيرَيْ البترول والكهرباء المصريَّيْن أوجه التعاون بين البلدَيْن

التقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم, وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريين الدكتور محمود عصمت.
وبحث الوزراء، أثناء اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، سعيًا إلى تحقيق تطلعاتهم المشتركة في هذه المجالات، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين الشقيقين. وطموحات شعبيهما.
كما ناقش الاجتماع سير الأعمال في الموضوعات المشتركة، مثل مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية؛ أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، الذي سيعزز استقرار واعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، ويُعظّم حجم المردود الاقتصادي والتنموي للمشروعات الكهربائية المشتركة.