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"عبدالعزيز بن سلمان" يبحث مع وزيرَيْ البترول والكهرباء المصريَّيْن أوجه التعاون بين البلدَيْن

ناقش مشروع الربط الكهربائي بما يحقق تطلعات ورؤية قيادتَيْ الدولتَيْن الشقيقتَيْن
الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال لقائه الوزيرين المصريين كريم بدوي ومحمود عصمت
الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال لقائه الوزيرين المصريين كريم بدوي ومحمود عصمت

التقى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، في الرياض اليوم, وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريين الدكتور محمود عصمت.

وبحث الوزراء، أثناء اللقاء، أوجه التعاون بين البلدين في مجالات البترول والغاز، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، سعيًا إلى تحقيق تطلعاتهم المشتركة في هذه المجالات، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين الشقيقين. وطموحات شعبيهما.

كما ناقش الاجتماع سير الأعمال في الموضوعات المشتركة، مثل مشروع الربط الكهربائي بين الشبكة السعودية والشبكة المصرية؛ أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، الذي سيعزز استقرار واعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، ويُعظّم حجم المردود الاقتصادي والتنموي للمشروعات الكهربائية المشتركة.

وزير الطاقة
الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز
مشروع الربط الكهربائي السعودي المصري
وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري
وزير البترول والثروة المعدنية المصري
كريم بدوي
محمود عصمت

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