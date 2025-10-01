الذهب يلامس مستوى قياسيًّا مدعومًا بالإغلاق الحكومي الأمريكي وضعف الدولار

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة (1.4%) إلى (47.33) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى في أكثر من (14) عامًا، فيما انخفض البلاتين بنسبة (0.5%) إلى (1566.30) دولارًا، والبلاديوم بنسبة (1.4%) إلى (1239.97) دولارًا.