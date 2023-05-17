"القويز" يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية المالية في دورته الجديدة

أصدر رئيس مجلس هيئة السوق المالية محمد بن عبدالله القويز، قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية المالية في دورته الجديدة لمدة ثلاث سنوات.
ويأتي تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية المالية في دورته الجديدة بعد صدور قرار مجلس الوزراء في فبراير الماضي بالموافقة على تنظيم الأكاديمية المالية لتكون ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، ويكون لها مجلس أمناء يشكّل بقرار من رئيس مجلس الهيئة، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع.
ويعد المجلس حسب التنظيم السلطة المهيمنة على إدارة شؤون الأكاديمية وتصريف أمورها ورسم السياسة لها في حدود أحكام التنظيم وغيره من الأنظمة ذات العلاقة، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضها.