"القويز" يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية المالية في دورته الجديدة

ويأتي تشكيل مجلس أمناء الأكاديمية المالية في دورته الجديدة بعد صدور قرار مجلس الوزراء في فبراير الماضي بالموافقة على تنظيم الأكاديمية المالية لتكون ذات كيان اعتباري وإداري مستقل، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس هيئة السوق المالية، ويكون لها مجلس أمناء يشكّل بقرار من رئيس مجلس الهيئة، بهدف تأهيل الكوادر البشرية في القطاع المالي وتنميتها وتطويرها، من خلال تنمية معارف العاملين فيه وقدراتهم ومهاراتهم وثقافتهم، وتطويرها، بما في ذلك القيادات الإدارية وأعضاء مجلس الإدارة في منشآت القطاع، والإسهام في تطوير وتنمية أفضل الممارسات المهنية ذات الصلة بالقطاع.