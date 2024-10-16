انخفاض استهلاك نقاط البيع في المملكة بنسبة 10.6% خلال أسبوع

سجّلت مستويات الاستهلاك عبر نقاط البيع في المملكة العربية السعودية انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 10.6% خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر الجاري، لتصل إلى 12.2 مليار ريال، مقارنة بـ 13.7 مليار ريال في الفترة السابقة.
أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما" تراجعًا واضحًا في عدة قطاعات رئيسة، إذ انخفض الإنفاق على التعليم بنسبة 36%، ليصل إلى 125.9 مليون ريال، في حين شهد الإنفاق على الأجهزة الإلكترونية والكهربائية تراجعًا بنسبة 16%، مسجلاً 199.8 مليون ريال. كما انخفض الإنفاق على الأثاث بنسبة 21.4%، ليبلغ 274.6 مليون ريال.
أما بالنسبة للملابس والأحذية، فقد بلغ حجم الإنفاق 671.2 مليون ريال، بانخفاض قدره 11.4% عن الفترة السابقة. وفي قطاع مواد البناء والتشييد، انخفض الإنفاق إلى 345.5 مليون ريال، بينما سجّلت محطات الوقود 918.8 مليون ريال، والإنفاق على الصحة بلغ 814.8 مليون ريال مع تراجع بنسبة 11.7%.
وتظهر الأرقام الأخرى انخفاضات ملحوظة، حيث بلغ حجم الإنفاق على الفنادق 270.7 مليون ريال، و55.2 مليون ريال على المنافع العامة، و261.4 مليون ريال على المجوهرات. كما تم إنفاق 1.5 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، بتراجع نسبته 15.2%. وبلغت مصروفات الترفيه والثقافة 293 مليون ريال، في حين سجّل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات 1.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 14.3%.
وتراجع الإنفاق على الاتصالات بنسبة 11%، ليصل إلى 121.5 مليون ريال. كما تمّ إنفاق 751.9 مليون ريال على النقل، و1.8 مليار ريال على أوجه إنفاق أخرى.
على مستوى المدن، تباينت مستويات الإنفاق كالتالي:
تبوك: 238.4 مليون ريال.
حائل: 194.1 مليون ريال.
أبها: 149.4 مليون ريال.
مكة المكرّمة: 475.6 مليون ريال.
بريدة: 293.3 مليون ريال.
الخُبر: 360.8 مليون ريال.
المدينة المنوّرة: 469.4 مليون ريال.
الدمام: 627 مليون ريال.
جدة: 1.6 مليار ريال.
الرياض: 4.2 مليار ريال.
مدن أخرى: 3.4 مليار ريال.