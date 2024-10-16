انخفاض استهلاك نقاط البيع في المملكة بنسبة 10.6% خلال أسبوع

وتظهر الأرقام الأخرى انخفاضات ملحوظة، حيث بلغ حجم الإنفاق على الفنادق 270.7 مليون ريال، و55.2 مليون ريال على المنافع العامة، و261.4 مليون ريال على المجوهرات. كما تم إنفاق 1.5 مليار ريال على سلع وخدمات متنوعة، بتراجع نسبته 15.2%. وبلغت مصروفات الترفيه والثقافة 293 مليون ريال، في حين سجّل الإنفاق على الأطعمة والمشروبات 1.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 14.3%.