خطوط جنوب الصين الجوية تُطلق أول مسار مباشر بين الصين والمملكة

يذكر أن تسيير الرحلات بين مطار بكين داشينغ الدولي ومطار الملك خالد الدولي يوما السبت والثلاثاء، حيث تغادر الرحلة "CZ5077" المتجهة من مطار بكين داشينغ الدولي إلى الرياض عند الساعة 03:10 مساءً بتوقيت بكين، وتصل إلى مطار الملك خالد الدولي عند الساعة 08:10 مساءً بتوقيت الرياض، وتستغرق الرحلة قرابة 10 ساعات.