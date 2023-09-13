أمانة القصيم توقّع 200 عقد استثماري في النصف الأول من 2023

وأكّد "النفيعي" أن الأمانة تسعى لخلق أكبر عدد من الفرص الاستثمارية وإتاحتها أمام المستثمرين؛ حيث سيتم عرض أكثر من 1100 فرصة العام المقبل 2024م، في العديد من المجالات بمعرض "سيتي سكيب".