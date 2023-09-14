بنك "أوف أمريكا": خام برنت قد يتخطى 100 دولار للبرميل بنهاية 2023

على صعيد آخر، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بـ 420 ألف برميل وهو ما جاء خلافًا لتوقعات المحللين، التي أشارت إلى تراجع مخزونات الخام بمليوني برميل الأسبوع الماضي.