مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند "11730" نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعًا "33.73" نقطة، ليقفل عند مستوى "11730.77" نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 261 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 169 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: تكافل الراجحي، وبوبا العربية، وسيسكو القابضة، والآمار، وكيمانول؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أديس، ومياهنا، وإسمنت القصيم، والأول، والعربي؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "8.96%" و"2.83%".
فيما كانت أسهم شركات: أنعام القابضة، وأرامكو السعودية، وسماسكو، وشمس، والأهلي؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية. كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والأهلي، ورسن، والراجحي، ومياهنا؛ هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا "354.77" نقطة ليقفل عند مستوى "26423.10" نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 84 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7.9 ملايين سهم.