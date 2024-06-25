مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند "11730" نقطة

وكانت أسهم شركات: تكافل الراجحي، وبوبا العربية، وسيسكو القابضة، والآمار، وكيمانول؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أديس، ومياهنا، وإسمنت القصيم، والأول، والعربي؛ الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين "8.96%" و"2.83%".