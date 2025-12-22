ارتفاع أسعار النفط إلى 61.58 دولارًا للبرميل وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط اليوم، في ظل مخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.11 دولار، أو ما يعادل 1.84 في المئة، لتصل إلى 61.58 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.04 دولار، أو 1.84 في المئة، لتبلغ 57.56 دولارًا للبرميل.
وفي المقابل، بددت زيادة المعروض إلى حد كبير أثر المخاوف المتعلقة باضطراب الإمدادات في مناطق أخرى، ما أبقى العقود الآجلة لخام برنت قرب مستوى 65 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من عام 2025، رغم تراجع الأسعار في نوفمبر الماضي نتيجة زيادة المعروض.
وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد انخفضا بنحو واحد في المئة خلال الأيام القليلة الماضية.