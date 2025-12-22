ارتفاع أسعار النفط إلى 61.58 دولارًا للبرميل وسط مخاوف من اضطراب الإمدادات

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.11 دولار، أو ما يعادل 1.84 في المئة، لتصل إلى 61.58 دولارًا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 1.04 دولار، أو 1.84 في المئة، لتبلغ 57.56 دولارًا للبرميل.