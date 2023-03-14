استراتيجية لتطوير 13 منطقة.. الرميان: استثمار 5 مليارات ريال في 4 شركات مقاولات وطنية

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: إن الصندوق استثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية في قطاع المقاولات، ويستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليًّا؛ كاشفًا عن وضع استراتيجية لتنمية وتطوير 13 قطاعًا في المملكة.