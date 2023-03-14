استراتيجية لتطوير 13 منطقة.. الرميان: استثمار 5 مليارات ريال في 4 شركات مقاولات وطنية

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان: إن الصندوق استثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية في قطاع المقاولات، ويستهدف ضخ تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليًّا؛ كاشفًا عن وضع استراتيجية لتنمية وتطوير 13 قطاعًا في المملكة.
وأضاف "الرميان"، في كلمته الافتتاحية بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يحرص على مشاركة القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد الوطني بمختلف مشاريعه الواعدة، وخصصت شركة روشن 30% من أراضيها للتطوير مع القطاع الخاص.
وتابع: "عَمِلنا على تهيئة البيئة المطلوبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية".
وقال: تهدف استراتيجية صندوق الاستثمارات إلى إتاحة الفرص لتوريد المنتجات والخدمات لمشاريع المملكة.