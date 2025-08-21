تراجع طفيف بأسعار الذهب ترقبًا لمؤشرات حول مسار الفائدة الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المتعاملين لإشارات حول توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي قبل ندوة جاكسون هول في وايومنج، والتي تبدأ في وقت لاحق من اليوم.