الذهب يصعد وسط توترات الشرق الأوسط وآمال خفض الفائدة في أمريكا

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين؛ إذ أدى استمرار التوترات في الشرق الأوسط والتوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام، إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2309 دولارات للأوقية بحلول الساعة 05:00 بتوقيت جرينتش. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 2318 دولارًا للأوقية.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.3% إلى 26 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 0.7% إلى 948 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 946 دولارًا.