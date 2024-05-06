الذهب يصعد وسط توترات الشرق الأوسط وآمال خفض الفائدة في أمريكا

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.3% إلى 26 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 0.7% إلى 948 دولارًا، وارتفع البلاديوم 0.1% إلى 946 دولارًا.