بمعدل 12.43 مليون برميل يوميًا.. واردات الصين من النفط ترتفع بنسبة 31% خلال أغسطس

أظهرت بيانات الجمارك، اليوم الخميس، أن واردات النفط الخام الصينية ارتفعت في أغسطس مع زيادة المصافي للمخزونات وارتفاع عمليات التكرير؛ للاستفادة من الأرباح الأعلى التي يدرّها تصدير الوقود.