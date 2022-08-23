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"مركز إدارة الدَّيْن" يقفل طرح أغسطس 2022م ضمن برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي

حجم طلبات الاكتتاب بلغ أكثر من 5 مليارات بمبلغ إجمالي تجاوز ثلاثة مليارات
"مركز إدارة الدَّيْن" يقفل طرح أغسطس 2022م ضمن برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي
واس
واس

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّيْن الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أغسطس 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. ووصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب نحو 5.08 مليار ريال، وحدد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.090 مليار ريال سعودي (ثلاثة مليارات وتسعون مليون ريال سعودي).

وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.690 مليار ريال سعودي (مليارًا وستمئة وتسعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.300 مليار ريال سعودي (مليارًا و300 مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي. وبلغت الشريحة الثالثة 100 مليون ريال سعودي (مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.

المركز الوطني لإدارة الدين
برنامج صكوك حكومة السعودية

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