"مركز إدارة الدَّيْن" يقفل طرح أغسطس 2022م ضمن برنامج الصكوك المحلية بالريال السعودي

وبحسب البيان الصادر من المركز، فقد قسمت الإصدارات إلى ثلاث شرائح، بلغ حجم الأولى 1.690 مليار ريال سعودي (مليارًا وستمئة وتسعين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.300 مليار ريال سعودي (مليارًا و300 مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي. وبلغت الشريحة الثالثة 100 مليون ريال سعودي (مئة مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.