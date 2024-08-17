في 7 أيام والصين سبب.. تقلُّبات اقتصادية وسياسية تأخذ بأسعار النفط إلى الهبوط 2%

انخفضت أسعار النفط بنحو اثنين بالمئة عند التسوية، أمس الجمعة، ولم يطرأ عليها تغيُّر يُذكر خلال الأسبوع؛ إذ هبط خام برنت إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل، وذلك وسط تراجع توقعات المستثمرين لنمو الطلب من الصين، أكبر مستوردي النفط.