"دُسُر" تُعلن استحواذها على حصة في شركة الكيميائيات التحويلية الإيطالية "إيتالماتش"

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دُسُر" الدكتور رائد الريس: سيكون للمحفظة الاستثمارية التي تمتلكها دُسُر، اليوم، دور فاعل في تأمين سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في المملكة، التي تمثل أحد أهم المعايير التي تلتزم بها دُسُر، إلى جانب نقل وتوطين التقنية والمعرفة اللازمة، مما يفتح آفاقًا استثمارية للقطاع الخاص، من خلال تمكين استثمارات مكملة في أنشطة الإنتاج والمعالجة والتوزيع.