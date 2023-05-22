"دُسُر" تُعلن استحواذها على حصة في شركة الكيميائيات التحويلية الإيطالية "إيتالماتش"

أعلنت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية "دُسُر"، استحواذها على حصة في شركة إيتالماتش Italmatch الإيطالية، التي تُعدّ من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الكيميائيات التحويلية، وذلك بحضور الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.
تأتي هذه الصفقة استكمالًا لجهود "دُسُر" الحثيثة لتوطين التقنيات المتقدمة، وتشمل الصفقة زيادة رأس مال شركة إيتالماتش بمقدار 100 مليون يورو، ستُستخدم في تطوير وإنشاء العديد من المصانع المتخصصة الواعدة في المملكة.
وتتخصص شركة إيتالماتش في مجال تصنيع الإضافات المُحسِّنة للأداء، والحلول الخاصة بمعالجة المياه، ومواد صناعة البترول والغاز والبلاستك، ومثبطات اللهب، بالإضافة إلى العديد من المنتجات والتطبيقات التي تخدم قطاع الكيميائيات للعناية الشخصية.
وشهدت المناسبة الإعلان عن تدشين وافتتاح الشركة الوطنية للتصنيع بالإضافة والابتكار "نامي"، وهي مشروع شراكة استراتيجية بين الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية؛ دُسُر، وشركة ثري دي سيستمز الأمريكية، لإنشاء مركز للابتكار والتصنيع بالإضافة، هو الأول من نوعه في المملكة، وكان قد تم الإعلان عن هذه الشراكة في حفل إطلاق مشروعات دُسُر في نهاية شهر مارس عام 2022م.
وستوفر شركة "نامي" حلولًا هندسية للطباعة ثلاثية الأبعاد والطباعة عند الطلب، وتوفير الاستشارات والتصاميم الهندسية، وخدمات الهندسة العكسية بالاستفادة من أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال.
ويخدم هذا المشروع العديد القطاعات الرئيسة؛ منها قطاعات البترول والغاز، وصناعة السيارات، والطيران، والقطاع الطبي، وسيدعم هذا المشروع مسيرة التصنيع في المملكة من خلال توطين التقنيات المتقدمة، والإسهام في أمن سلاسل الإمداد، وبناء قدرات فريدة لوظائف المستقبل.
وتم توقيع مجموعة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون استراتيجية، منها ثلاث اتفاقيات لشركة إيتالماتش، إحداها لتوريد الكلور والصودا الكاوية مع شركة الصناعات الأساسية الكيميائية، والثانية للتعاون الفني مع شركة معادن لتوطين منتجات كيميائية تُستخدم في معادن الفوسفات والألمنيوم والذهب، والثالثة مذكرة تفاهم لتوريد وتوطين منتجات معالجة المياه مع شركة بيكر بترولايت السعودية.
وتم إبرام ثلاث اتفاقيات تعاونية للشركة الوطنية للتصنيع بالإضافة والابتكار نامي، أولها مذكرة تفاهم مع شركة معادن، لتطبيق وتطوير المخزون الرقمي لقطع الغيار، والثانية لبناء خارطة طريق للطباعة ثلاثية الأبعاد للرعاية الصحية، مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، والثالثة مع الشركة السعودية للكهرباء لتوطين صناعة قطع الغيار المطبوعة، وتطوير حلول المخزون الرقمي، كما وقعت نامي مذكرة تفاهم مع شركة أرامكو السعودية للتعاون الاستراتيجي في الطباعة بالإضافة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "دُسُر" الدكتور رائد الريس: سيكون للمحفظة الاستثمارية التي تمتلكها دُسُر، اليوم، دور فاعل في تأمين سلاسل الإمداد والتوريد في المنطقة، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في المملكة، التي تمثل أحد أهم المعايير التي تلتزم بها دُسُر، إلى جانب نقل وتوطين التقنية والمعرفة اللازمة، مما يفتح آفاقًا استثمارية للقطاع الخاص، من خلال تمكين استثمارات مكملة في أنشطة الإنتاج والمعالجة والتوزيع.