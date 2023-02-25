"حلوة الجوف" تتصدر مبيعات مهرجان "تمور الجوف 9" بدومة الجندل

تشترط الجائزة أن يكون الإنتاج من محصول هذا الموسم، وأن يكون خاليًا من الإصابات الحشرية والفطرية، فضلًا عن أن تكون التمور متجانسة الحبة وممتلئة ونظيفة وخالية من الشوائب والقموع, ولا توجد أي إضافات كالدبس وغيره, وتكون داخل أكياس بلاستيكية في عبوات يسهل للمستهلك الاطلاع عليها وإخراجها، كما تشترط الجائزة أن تكون التمور المشاركة من صنف حلوة الجوف وغير مختلطة بأصناف أخرى, وأن تكون التمور ناضجة وخالية من الرطوبة والحموضة وغير منقولة من عبوات أخرى.