"حلوة الجوف" تتصدر مبيعات مهرجان "تمور الجوف 9" بدومة الجندل

تصدرت "حلوة الجوف"، أشهر أنواع التمور بمنطقة الجوف الطلب في سادس أيام مهرجان تمور الجوف، وارتفع الطلب عليها بشكل ملحوظ من المتسوقين، لا سيما التمر المكنوز من الحلوة التي تتميز بجودتها ومذاقها الطيب.
وتتراوح أسعار "حلوة الجوف" ما بين عشرين إلى ثلاثين ريالاً للكيلو الواحد، بحسب الجودة، فيما يتوقع أن يرتفع الطلب على هذا النوع من التمور، خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك.
وقال رئيس بلدية محافظة دومة الجندل الرئيس التنفيذي للمهرجان المهندس سميحان بن محمد الشمري: البلدية شكلت لجاناً تشرف على جودة الحلوة بحيث تسمح بدخول تمر المكنوز من الحلوة ذات الجودة العالية، والمهرجان أصبح منه نقاط الجذب في منطقة الجوف، وفي المنطقة الشمالية بالمملكة عمومًا.
وأكد "الشمري" سلامة وجودة المعروض في مهرجان تمور الجوف، حيث تخضع جائزة أمير الجوف لأفضل تمر مكنوز لعدد من الشروط أسهمت في ذلك.
تشترط الجائزة أن يكون الإنتاج من محصول هذا الموسم، وأن يكون خاليًا من الإصابات الحشرية والفطرية، فضلًا عن أن تكون التمور متجانسة الحبة وممتلئة ونظيفة وخالية من الشوائب والقموع, ولا توجد أي إضافات كالدبس وغيره, وتكون داخل أكياس بلاستيكية في عبوات يسهل للمستهلك الاطلاع عليها وإخراجها، كما تشترط الجائزة أن تكون التمور المشاركة من صنف حلوة الجوف وغير مختلطة بأصناف أخرى, وأن تكون التمور ناضجة وخالية من الرطوبة والحموضة وغير منقولة من عبوات أخرى.
يذكر أن منطقة الجوف تشتهر بالعديد من المنتجات الزراعية، أشهرها حلوة الجوف والزيتون، وغيرها الكثير من المحاصيل الزراعية، وتحتضن ما يقارب مليون نخلة.