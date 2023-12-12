"أرامكو" تستحوذ على 40% من شركة غاز ونفط باكستان

وبهذه المناسبة، قال الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية محمد بن يحيى القحطاني: "تعد هذه ثاني عملية استحواذ لأرامكو السعودية مخطط لها في قطاع التجزئة خلال هذا العام، ويتماشى ذلك مع استراتيجية الشركة للتوسع في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، ورؤية الشركة الواضحة لتنمية محفظة أعمالها المتكاملة في مجال التكرير والتسويق، ومواد التشحيم، والتجارة، والمواد الكيميائية في جميع أنحاء العالم. فشركة (قو) تمتلك قدرات تخزينية مهمة، فضلاً عن أصولها عالية الجودة، وفرص النمو المستقبلية، مما يعزز من طموحات أرامكو السعودية لإطلاق علامتها التجارية في باكستان".