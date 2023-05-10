"الصناعة" تُصدِر 123 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال مارس 2023

وكشف عن أن التراخيص الصناعية الجديدة، توزعت على 12 منطقة إدارية، تصدّرتها منطقة الرياض بـ46 مصنعًا، ثم المنطقة الشرقية بـ29 مصنعًا، ومنطقة مكة المكرمة بـ18 مصنعًا، ومنطقة القصيم بـ11 مصنعًا، ومنطقة حائل بـ6 مصانع، ومنطقتا عسير وجازان بـ3 مصانع لكل منهما، ومنطقتا تبوك والمدينة المنورة بمصنعين لكل منهما، ومناطق: الجوف، والباحة، والحدود الشمالية بمصنع واحد لكل منطقة منها.