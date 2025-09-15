البنك المركزي السعودي يعلن إطلاق خدمة الدفع "Google Pay" في المملكة

وتعكس هذه الخطوة جهود البنك المركزي السعودي المستمرة لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية؛ تماشيًا مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية السعودية 2030، والتزامه بتطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، من خلال توفير حلول دفع رقمية متقدمة تتواءم مع المعايير الدولية.