الاستثمار الأجنبي المباشر يتجاوز مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار بنمو 16% في عام 2023م

وأكدت الإحصاءات المنشورة على فاعلية برامج الرؤية والاستراتيجيات القطاعية المختلفة والمبادرات الطموحة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تستهدف رفع جاذبية البيئة الاستثمارية في المملكة واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية النوعية من مختلف أنحاء العالم، وقد حققت المملكة مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين؛ فقد احتلت المرتبة 11 من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمرتبة 16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م، كما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث معدل نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمرتبة الرابعة من حيث معدل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لنفس العام.