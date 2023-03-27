تراجع الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة

وقال لوكمان أوتونوجا كبير محللي الأبحاث في (إف.إكس.تي.إم) "بعدما لامس الذهب الحاجز النفسي عند الألفي دولار الأسبوع الماضي، استغل المنافسون هذه المقاومة من أجل الانقضاض. كما تضاءلت الشهية لاقتناء المعدن النفيس بسبب استقرار الدولار والإشارات المتضاربة الصادرة من مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية".