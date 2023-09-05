"أرامكو" تتعاون مع "ستيلانتس" للمواءمة بين الوقود الاصطناعي ومجموعة المحركات الأوروبية

وأشار إلى أن "ستيلانتيس" تهدف من خلال خطتها الإستراتيجية بعيدة المدى إلى خفض انبعاثاتها الكربونية إلى النصف بحلول عام 2030، وفقًا لمعايير 2021، وتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2038، حيث تشير تقديرات الشركة إلى أن استخدام الوقود الإلكتروني منخفض الكربون في نحو 28 مليونًا من مركباتها يمكن أن يقلل ما يصل إلى 400 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في أوروبا بين عامي 2025 و2050.