"الاستثمار" و"نيوم" توقِّعان اتفاقية شراكة لتطوير فرص جاذبة للمستثمرين في المملكة

وتستهدف الشراكة بين الوزارة ونيوم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ورفع تنافسية القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات في عدد من المجالات تشمل: التخطيط الثنائي، والمشاريع الإستراتيجية، ومعالجة التحديات، ودعم المستثمرين، والمشاركة في المؤتمرات والمحافل العالمية.