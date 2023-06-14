"الاستثمار" و"نيوم" توقِّعان اتفاقية شراكة لتطوير فرص جاذبة للمستثمرين في المملكة

وقعت وزارة الاستثمار وشركة نيوم اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون المشترك لتنمية الاستثمار في المملكة، وتطوير فرص جاذبة للمستثمرين.
شهد توقيع الاتفاقية كل من وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، والرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر.
وتستهدف الشراكة بين الوزارة ونيوم تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ورفع تنافسية القطاعات المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات في عدد من المجالات تشمل: التخطيط الثنائي، والمشاريع الإستراتيجية، ومعالجة التحديات، ودعم المستثمرين، والمشاركة في المؤتمرات والمحافل العالمية.
ومن شأن الاتفاقية توحيد الجهود لتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وزيادة حجم ونوعية الاستثمارات بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.