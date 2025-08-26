أكثر من 213 مليون عملية نقاط بيع في المملكة خلال أسبوع بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في النقل (5.201.000) بقيمة (972.183.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة (9.072.000) بقيمة (793.936.000) ريال، وعدد العمليات في المطاعم والمقاهي (52.811.000) بقيمة (1.547.194.000) ريال، وعدد العمليات في المخبوزات والحلويات (4.577.000) بقيمة (194.420.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق (779.000) بقيمة (272.119.000) ريال، وعدد العمليات في الأطعمة والمشروبات (48.937.000) بقيمة (1.780.739.000) ريال، وبلغ عدد العمليات في الملبوسات والإكسسوارات (8.338.000) بقيمة (1.016.470.000) ريال، وعدد العمليات في الثقافة والترفيه (3.408.000) بقيمة (351.098.000) ريال.