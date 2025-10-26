القويز: الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية يتجاوز 500 مليار ريال.. والمملكة ضمن أكبر 10 أسواق مالية عالميًا

أكد رئيس هيئة السوق المالية محمد القويز أن الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية تجاوز 500 مليار ريال، مشيرًا إلى أن السوق المالية السعودية أصبحت ضمن أكبر عشرة أسواق مالية في العالم، ما يعكس متانة الاقتصاد الوطني وجاذبيته للمستثمرين العالميين.
وقال القويز خلال كلمته في القمة العالمية للبروبتك إن نصف الناتج المحلي للمملكة يأتي حاليًا من مصادر غير نفطية، في تأكيد على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أن المملكة تمضي بثبات نحو الريادة الإقليمية والعالمية في قطاع التمويل من خلال تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على تطوير تنظيمات الأصول الرقمية والعملات المشفرة بما يضمن مواكبة التطورات التقنية العالمية وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومتوازنة.
وأوضح القويز أن 85% من التمويل عبر المنصات التقنية وُجه إلى الصناديق العقارية، ما يعكس تنامي الابتكار في القطاع المالي وتوسع استخدام التقنية في إدارة التمويل والاستثمار، مؤكدًا أن هذا التحول يسهم في تعزيز دور الاقتصاد السعودي كمركز مالي وتقني متطور في المنطقة والعالم.