القويز: الاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية يتجاوز 500 مليار ريال.. والمملكة ضمن أكبر 10 أسواق مالية عالميًا

وقال القويز خلال كلمته في القمة العالمية للبروبتك إن نصف الناتج المحلي للمملكة يأتي حاليًا من مصادر غير نفطية، في تأكيد على نجاح سياسات التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشددًا على أن المملكة تمضي بثبات نحو الريادة الإقليمية والعالمية في قطاع التمويل من خلال تعزيز الشفافية ورفع كفاءة الأسواق المالية.