تعزيزًا لدور قطاع الأعمال.. "سابك" واتحاد الغرف يناقشان المشاركة في B20 بالهند
التقى الرئيس التنفيذي لشركة سابك المهندس عبدالرحمن الفقيه، أمس، برئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي، بمقر الاتحاد بالرياض.
وشهد اللقاء استعراض مجالات الاهتمام وآفاق التعاون المشترك في إطار تعزيز دور قطاع الأعمال السعودي بالمملكة محلياً ودولياً.
وتمت مناقشة دور مجلس الأعمال لمجموعة B20، ومشاركة القطاع الخاص السعودي في اجتماعات مجموعة تواصل الأعمال التي تستضيفها الهند، وكيفية تعظيم الاستفادة منها في مد جسور التواصل مع الشركات والمنظمات الدولية داخل دول مجموعة العشرين وإبراز التطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار بالمملكة والفرص والحوافز التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.
وتطرق اللقاء لدور مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة التي تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف وأهمية تفعيلها بما يتواكب مع تطلعات رؤية المملكة 2030 نحو تعزيز علاقات المملكة مع الشركاء التجاريين الدوليين وجذب الاستثمارات النوعية للسوق السعودي.
جدير بالذكر أن "سابك" و"اتحاد الغرف" يرتبطان بعلاقات تعاون وثيقة على الصعيد المحلي من خلال تعاونهما في تعظيم المحتوى المحلي الصناعي، أما على الصعيد الدولي فيعملان بشكل وثيق على تنظيم مشاركة القطاع الخاص السعودي في اجتماعات مجموعة تواصل الأعمال بمجموعة العشرين بما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية.