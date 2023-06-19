تعزيزًا لدور قطاع الأعمال.. "سابك" واتحاد الغرف يناقشان المشاركة في B20 بالهند

جدير بالذكر أن "سابك" و"اتحاد الغرف" يرتبطان بعلاقات تعاون وثيقة على الصعيد المحلي من خلال تعاونهما في تعظيم المحتوى المحلي الصناعي، أما على الصعيد الدولي فيعملان بشكل وثيق على تنظيم مشاركة القطاع الخاص السعودي في اجتماعات مجموعة تواصل الأعمال بمجموعة العشرين بما يحقق مصالح المملكة الاقتصادية.