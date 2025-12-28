مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10416.65 نقطة

وكانت أسهم شركات طيران ناس، وأماك، وصادرات، ورؤوم، والكابلات السعودية، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات متكاملة، ووفرة، وسي جي إس، ولجام للرياضة، والأبحاث والإعلام الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.08%) و(8.35%)، فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، وصادرات، وأرامكو السعودية، والكيمائية، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، واس تي سي، وعلم، والمسار الشامل، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.