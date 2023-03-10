قطاع الأعمال غير النفطي في المملكة.. كيف ارتفع لأعلى مستوى خلال 8 سنوات؟

وأعلنت "أرامكو" أكبر شركة منتجة للنفط في العالم أنها تتطلع إلى معالجة تأثير التضخم واستخدام مكاسبها النفطية غير المتوقعة لتسريع تطوير مشروعات التنويع الاقتصادي، نقلت الوكالة الأمريكية عن مسؤولين قولهم، إن السعودية ستستخدم الفائض لتجديد احتياطياتها، وإجراء تحويلات إضافية إلى صناديق الثروة السيادية، وتعزيز الإنفاق على المشاريع التي تهدف إلى المساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط الخام.