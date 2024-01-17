الذهب يستقر بعد تراجع الآمال في خفض أسعار الفائدة

استقر سعر الذهب اليوم، بعد انخفاض كبير في الجلسة السابقة، إذ أضعفت تصريحات أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في مارس. ولم يتغير سعر الذهب في المعاملات الفورية وبقي عند 2027.62 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض 1.3% في الجلسة السابقة، وهو أكبر انخفاض في يوم واحد منذ الرابع من ديسمبر الماضي. وتغير سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي بشكل طفيف إلى 2030.90 دولارًا.