"سكاي" توقّع اتفاقية للتقدم في منافسة مشروع إنشاء وتشغيل الإعلانات الخارجية بالرياض

وتأتي اتفاقية التحالف جزءًا من مبادرات المدن الذكية في مدينة الرياض، وامتداداً لجهود الجهات عبر استخدام التقنيات المتقدمة في تحسين ترتيب المدن السعودية في مختلف المؤشرات الفرعية.