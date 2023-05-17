"سكاي" توقّع اتفاقية للتقدم في منافسة مشروع إنشاء وتشغيل الإعلانات الخارجية بالرياض

وقّعت الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي "سكاي" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية تحالف مع الشركة العربية للإعلانات الخارجية للتقدم في منافسة مشروع إنشاء وتشغيل الإعلانات الخارجية في مدينة الرياض والمطروحة من شركة "ريمات الرياض" الذراع التنموية لأمانة منطقة الرياض.
وسيتم تبنّي أحدث تقنيات المدن الذكية وتحسين المشهد الحضري ورفع مستوى جودة الحياة، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للذكاء الاصطناعي (سكاي) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.
ووقّع اتفاقية التحالف كل من الرئيس التنفيذي لشركة "سكاي" المهندس أيمن الراشد، والرئيس التنفيذي للشركة العربية للإعلانات الخارجية محمد الخريجي.
وتأتي اتفاقية التحالف جزءًا من مبادرات المدن الذكية في مدينة الرياض، وامتداداً لجهود الجهات عبر استخدام التقنيات المتقدمة في تحسين ترتيب المدن السعودية في مختلف المؤشرات الفرعية.
ومن تلك الجهود المنصة الوطنية للمدن الذكية التي أطلقتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا".