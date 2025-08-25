أعمال

الذهب يهبط من أعلى مستوى في أسبوعين وسط ارتفاع الدولار

سجلت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا اليوم في ظل صعود تدريجي للدولار، فيما عززت توقعات متزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية المعدن النفيس.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (3364.25) دولارًا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل يوم الجمعة أعلى مستوى له منذ 11 أغسطس.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (0.3%) إلى (3409.80) دولارات.

وارتفع مؤشر الدولار (0.2%) مقابل العملات المنافسة بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له في أربعة أسابيع، مما جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين الأجانب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (38.09) دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة (0.3%) إلى (1356.95) دولارًا، ونزل البلاديوم (0.6%) ليسجل (1119.67) دولارًا.

