أسهم 205 شركات تسجل ارتفاعًا في قيمتها .. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات جبسكو، ومعدنية، وسلوشنز، ودراية، وبن داود، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، ولجام للرياضة، ورسن، وثمار، ونسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(2.47%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسينومي ريتيل، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وسينومي ريتيل، والراجحي، وإس تي سي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.