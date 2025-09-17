أسهم 205 شركات تسجل ارتفاعًا في قيمتها .. مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا بمقدار (131.66) نقطة، ليصل إلى مستوى (10650.39) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (4.6) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة (234) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (205) شركات ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (43) شركة.
وكانت أسهم شركات جبسكو، ومعدنية، وسلوشنز، ودراية، وبن داود، الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الكابلات السعودية، ولجام للرياضة، ورسن، وثمار، ونسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (9.97%) و(2.47%)، فيما كانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، والإنماء، وسينومي ريتيل، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والإنماء، وسينومي ريتيل، والراجحي، وإس تي سي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (100.63) نقطة، ليصل إلى مستوى (25123.21) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (31) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (5.9) ملايين سهم.