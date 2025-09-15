النفط يرتفع مع تقييم آثار هجمات أوكرانية على منشآت روسية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيّرة استهدفت مصافي روسية، أبرزها مصفاة كيريشي ومحطة بريمورسك لتصدير النفط، مما أثار مخاوف بشأن الإمدادات.
وسجّل خام برنت (67.39) دولارًا للبرميل بزيادة (0.6%)، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة (0.8%) ليصل إلى (63.21) دولارًا.
وكانت الأسعار قد حققت مكاسب بأكثر من (1%) الأسبوع الماضي مع تصاعد استهداف البنية التحتية النفطية الروسية.
كما تلقت الأسعار دعمًا من قوة الطلب الصيني على التكرير وانخفاض المخزونات الأمريكية، في حين كبحت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين مكاسب السوق.
وينتظر المستثمرون اجتماع الفيدرالي الأمريكي يومي (16–17 سبتمبر) وسط توقعات بخفض الفائدة لتعزيز الطلب على الوقود.