سوق الأسهم السعودية يغلق على تراجع بـ58 نقطة وسط تداولات بـ2.9 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا بمقدار 57.99 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,244.36 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال.
وبحسب النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 158 مليون سهم، حيث سجلت أسهم 51 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 200 شركة.
وجاءت أسهم شركات: "صدق"، و"زجاج"، و"ولاء"، و"رتال"، و"إس إم سي للرعاية الصحية"، ضمن الأكثر ارتفاعًا، بينما كانت أسهم: "تنمية"، و"أسيج"، و"صناعات"، و"التصنيع"، و"الحمادي" ضمن الأكثر انخفاضًا، بتفاوت في نسب التغير ما بين 5.03% و9.94%.
أما من حيث النشاط، فكانت أسهم شركات "أمريكانا"، و"مهارة"، و"كيان السعودية"، و"جبل عمر"، و"الكيميائية" الأكثر تداولًا من حيث الكمية، فيما كانت أسهم "الراجحي"، و"جبل عمر"، و"أرامكو السعودية"، و"الأهلي"، و"صناعات" الأكثر تداولًا من حيث القيمة.
وفي السياق ذاته، أغلق مؤشر السوق الموازية (نمو) منخفضًا بمقدار 96.08 نقطة، ليصل إلى مستوى 24,354.43 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وكمية أسهم متداولة تجاوزت مليون سهم.