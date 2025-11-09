سوق الأسهم السعودية يغلق على تراجع بـ58 نقطة وسط تداولات بـ2.9 مليار ريال

أما من حيث النشاط، فكانت أسهم شركات "أمريكانا"، و"مهارة"، و"كيان السعودية"، و"جبل عمر"، و"الكيميائية" الأكثر تداولًا من حيث الكمية، فيما كانت أسهم "الراجحي"، و"جبل عمر"، و"أرامكو السعودية"، و"الأهلي"، و"صناعات" الأكثر تداولًا من حيث القيمة.