تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أسبوع بينما تترقب الأسواق بيانات مهمة للتضخم الأمريكي، التي قد تقدّم مزيداً من المؤشرات حول القرار المُقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.
بحلول الساعة 01:55 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2466.69 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجّل أعلى مستوى منذ الثاني من أغسطس في وقتٍ سابقٍ من الجلسة.
فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2506.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 27.8607 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 938.55 دولار، فيما خسر البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 917.10 دولار.