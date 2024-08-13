تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة

تراجعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لكنها ظلت قرب أعلى مستوى في أسبوع بينما تترقب الأسواق بيانات مهمة للتضخم الأمريكي، التي قد تقدّم مزيداً من المؤشرات حول القرار المُقبل لمجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة.