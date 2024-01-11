بينها اتفاقية لدراسة ظاهرة "المد الأحمر".. "التحلية" توقّع اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال مؤتمر التعدين

وقَّعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، اليوم، عدداً من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات أكاديمية وشركات محلية وعالمية، على هامش مؤتمر التعدين الدولي الثالث بالرياض؛ بهدف تعزيز البحث والابتكار، وتطوير الفرص الاستثمارية في مجال تعدين الرجيع الملحي، والاستفادة من المعادن والأملاح الثمينة، مما يسهم بدوره في تحسين جودة الحياة ودعم المحتوى المحلي، وتعزيز قطاع الاقتصاد الدائري، الذي يُعد أحد أبرز مستهدفات رؤية المملكة 2030، للحفاظ على الأمن المائي والبيئي وتحقيق النمو المستدام.