إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

وتسهم الخدمة الجديدة في ربط المملكة بموانئ باكستان والهند وجنوب إفريقيا بعدد 5 سفن أسبوعية تتجاوز طاقتها الاستيعابية أكثر من 6000 حاوية قياسية، بداية من 21 يناير للعام الجاري.. وتربط الخدمةُ الجديدة ميناءَ الملك عبدالعزيز بالدمام بـ8 موانئ عالمية هي: (خليفة بن سلمان البحريني، وخليفة في أبو ظبي، وقاسم الباكستاني، وموندرا وهزيرا الهنديان، وبورت لويس جزيرة موريشيوس) وكذلك مينائيْ ديربان وكويغا في جنوب إفريقيا؛ بما يساعد في خلق فرص تجارية ويدعم حركة الواردات والصادرات الوطنية.