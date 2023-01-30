إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة في ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" اليوم، عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC" خدمة شحن ملاحية جديدة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ بما يسهم في تعزيز الحركة التجارية بين المملكة والعالم.
يأتي ذلك امتدادًا للمبادرات التي أطلقتها "موانئ" لدعم المنظومة اللوجستية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين والوكلاء البحريين، وتحقيقًا للهدف الاستراتيجي للهيئة "تحسين مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع خدمات الشحن وخطوط الملاحة العالمية"؛ اتساقًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.
وتسهم الخدمة الجديدة في ربط المملكة بموانئ باكستان والهند وجنوب إفريقيا بعدد 5 سفن أسبوعية تتجاوز طاقتها الاستيعابية أكثر من 6000 حاوية قياسية، بداية من 21 يناير للعام الجاري.. وتربط الخدمةُ الجديدة ميناءَ الملك عبدالعزيز بالدمام بـ8 موانئ عالمية هي: (خليفة بن سلمان البحريني، وخليفة في أبو ظبي، وقاسم الباكستاني، وموندرا وهزيرا الهنديان، وبورت لويس جزيرة موريشيوس) وكذلك مينائيْ ديربان وكويغا في جنوب إفريقيا؛ بما يساعد في خلق فرص تجارية ويدعم حركة الواردات والصادرات الوطنية.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام قد شَهِدَ خلال عام 2022م إضافة عدد من خدمات الشحن الملاحية الجديدة؛ من بينها خدمة الشحن "FAM" التابعة لشركة "Sea Lead"، بالتعاون مع "الشركة السعودية العالمية للموانئ" المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء، والخدمة "EJBS" المضافة من الخط الملاحي "Emirates Shipping Line"، والخدمة "GIX2" المضاف من شركة "ALADINEXPRESS DMCC"، كما أضافت شركة "Maersk" خدمة "Shaheen Express".
جاء ذلك في ظل ما يشهده الميناء من برامج تطوير مستمرة؛ ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز إنتاجيته، وأكدت ما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية.