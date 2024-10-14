عند 11959.67 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 109.54 نقاط ليقفل عند مستوى 11959.67 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 437 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 140 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، ومسك، والماجد للعود، والسعودي الألماني الصحية، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأكوا باور، ومجموعة الحكير، وباتك، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 7.89% .
وكانت أسهم شركات شمس، وأنعام القابضة، والباحة، وباتك، وصدر هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والماجد للعود، والراجحي، وأرامكو السعودية، وأكوا باور هي الأكثر نشاطا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 321.54 نقطة ليقفل عند مستوى 25444.92 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 107 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7 ملايين سهم.