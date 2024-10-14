عند 11959.67 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، ومسك، والماجد للعود، والسعودي الألماني الصحية، والاتحاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الباحة، وأكوا باور، ومجموعة الحكير، وباتك، وسينومي ريتيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 7.89% .