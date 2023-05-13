تحد من هيمنة الصين.. مجموعة الـ7 تعتمد آلية لتنويع شبكات الإمداد الدولية

وأضافوا أن الآلية تهدف إلى تعزيز شبكة إمداد مقاومة وجامعة، تساعد الدول على عدم الاكتفاء باستخراج المواد الأولية للصناعة، بل منحها القدرة على تحويلها محلياً، ما سيجنبها إلى حد ما اللجوء إلى الصين للقيام بذلك.