الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في أكتوبر 2025 بنسبة 1% على أساس سنوي

وعلى أساس شهري، سجَّلت تكاليف البناء في القطاع السكني استقرارًا في الأسعار لشهر أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه، ويعزى ذلك بشكل أساس إلى استقرار تكاليف القطاع السكني وتكاليف القطاع غير السكني على أساس شهري حيث لم يسجلا أي تغير نسبي يُذكر.