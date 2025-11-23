الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي لتكاليف البناء في أكتوبر 2025 بنسبة 1% على أساس سنوي

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، إصدار نشرة الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة لشهر أكتوبر 2025.
ووفقًا لنتائج النشرة، سجَّل الرقم القياسي لتكاليف البناء في المملكة ارتفاعًا نسبته 1.0 % خلال أكتوبر 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف القطاع السكني بنسبة 1.0% والقطاع غير السكني 0.9%.
وعلى أساس شهري، سجَّلت تكاليف البناء في القطاع السكني استقرارًا في الأسعار لشهر أكتوبر 2025 مقارنة بشهر سبتمبر من العام نفسه، ويعزى ذلك بشكل أساس إلى استقرار تكاليف القطاع السكني وتكاليف القطاع غير السكني على أساس شهري حيث لم يسجلا أي تغير نسبي يُذكر.
يُذكر أن الرقم القياسي لتكاليف البناء (CCI)، يعكس تحركات الأسعار لمدخلات البناء عبر 51 بندًا من السلع والخدمات، يتم جمع أسعارها بشكل شهري من مختلف مناطق المملكة وحُددت سنة 2023 كسنة أساس لقياس هذا المؤشر.