خلال أسبوع.. 150 مليون عملية لنقاط البيع تحقق أكثر من 12 مليار ريال

ووفق نشرة البنك المركزي السعودي الأسبوعية لنقاط البيع, بلغ عدد العمليات في الملابس والأحذية 8.407.000 بقيمة 1.421.974 ريالًا، وبلغ عدد العمليات في مواد التشييد والبناء 1.312.000 بقيمة 317.139.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في التعليم 100.000 بقيمة 152.592.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية 951.000 بقيمة 256.361.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 12.281.000 بقيمة 730.328.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7.802.000 بقيمة 844.255.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1.259.000 بقيمة 348.345.000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 509.000 بقيمة 322.037.000 ريال.