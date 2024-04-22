تراجع التوترات في منطقة الشرق الأوسط يهبط بأسعار الذهب الأسود

وحسب موقع سكاي نيوز عربية، كشفت بيانات شركة "بيكر هيوز" الجمعة عن تسارع نشاط التنقيب في الولايات المتحدة، حيث أضافت البلاد المزيد من منصات التنقيب النشطة، ليرتفع إجمالي عددها إلى 511 منصة، وهو أعلى مستوى في 31 أسبوعًا.