"صندوق التنمية الوطني" يوقّع مذكرة بـ12 مليار ريال مع "نورثرن ترست" لتعزيز كفاءة الأصول

أبرم صندوق التنمية الوطني مذكرة تفاهم مع شركة "نورثرن ترست" العالمية، بقيمة تصل إلى 12 مليار ريال سعودي، وذلك خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي، بهدف تطوير إستراتيجيات الاستثمار المحلية والعالمية، والالتزام المستقبلي بخدمات إدارة الاستثمارات من قبل "نورثرن ترست"، إلى جانب إدارة استثمارات عالمية في الأسهم غير النشطة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية ودعم مستهدفات التنمية الوطنية، في خطوة جديدة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتنويع الاستثمارات العالمية.