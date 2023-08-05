بشراكة مع البنوك السعودية.. "منشآت" تنظّم أسبوع التمويل دعمًا لتوسع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تنطلق غدًا فعاليات أسبوع التمويل، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بشراكة مع البنوك السعودية، وتعاون عدد من الجهات الحكومية والقطاعات المعنية بالحلول التمويلية، إلى جانب الصناديق الاستثمارية؛ لتسليط الضوء على أبرز المبادرات والبرامج التمويلية التي تسهم في دعم رواد الأعمال، وتعزيز نمو منشآتهم في السوق.

وتسهم فعاليات أسبوع التمويل في رفع مستوى المعرفة وتطوير قدرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال التعريف بمختلف حلول التمويل وأساسيات متطلبات الحصول عليه، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وتطويرية لدعم رواد الأعمال في تعزيز استدامة مشاريعهم والحصول على الدعم والتمويل المناسب؛ مما يسهم في خلق بيئة تتيح فرص الازدهار لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

ويستضيف أسبوع التمويل مجموعة من أبرز الخبراء المعنيين بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من بينهم الرئيس التنفيذي المكلف لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبدالرحمن بن منصور، الذي سيقدم جلسة للتعريف بمنتجات البنك والإجابة عن كافة استفسارات المستفيدين، إلى جانب استضافة مجموعة من البنوك السعودية لتسليط الضوء على أهم منتجاتها التمويلية المخصصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وسيشهد أسبوع التمويل الذي يعقد في مراكز دعم المنشآت، توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما بين منشآت وعدد من الجهات التمويلية والشركات المتخصصة؛ بهدف خلق برامج تمويلية وتوعوية موجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في معالجة التحديات التي تواجه تلك المنشآت دعمًا لتوسعها ونموها في السوق المحلي.

ودعت "منشآت" الراغبين في الاستفادة من فعاليات أسبوع التمويل، إلى التسجيل عبر الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/forms/Fw؛ للتعرف على اللقاءات الحوارية ومواعيد عقد الجلسات وغيرها من البرامج التي سيشهدها الأسبوع.