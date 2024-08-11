بقيمة تجاوزت 521 مليون ريال.. المدن الصناعية بجدة تطلق عددًا من المشروعات التطويرية

يُذكر أن المدينتين الصناعيتين الثانية والثالثة بجدة، شهدتا نموًّا كبيرًا في عدد المصانع منذ عام 2018 بنسبة تزيد على 200%؛ حيث تجاوز حجم الاستثمارات الصناعية حاجز 30 مليار ريال، ونما عدد الوظائف المباشرة بأكثر من 10 آلاف وظيفة للمواطنين في القطاعين الصناعي والخدمي بينها 1.600 وظيفة نسائية.