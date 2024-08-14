الأصول الاحتياطية للمركزي السعودي تنمو 5.5%.. الإجمالي بلغ 1,754,112 تريليون ريال

وسجلت الأصول الاحتياطية نموًّا ربعيًّا بنسبة تُقدر بـ2.7%، وبزيادة بلغت نحو 46,724 مليار ريال، مقارنة بالربع الأول من نفس العام، والتي كانت عند مستوى 1,707,388 تريليون ريال، كما نمت الأصول الاحتياطية على أساس شهري بنسبة تُقدر بـ0.1%، وبزيادة بلغت نحو 1,146 مليار ريال.