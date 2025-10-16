رئيس أرامكو: تراجع الاستكشاف يهدد المعروض النفطي العالمي خلال السنوات القادمة

وتوقع الناصر ألا تتكرر طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة التي أغرقت العالم بالنفط لمدة 15 سنة، وقال: (ما بين 80% إلى 90% من النمو جاء النفط الصخري، وعند النظر إلى الـ15 عاماً القادمة، فإنه من المرجح أن يستقر النفط الصخري ثم يتراجع، إذاً من أين ستُجلب البراميل الإضافية لتلبية الطلب؟).