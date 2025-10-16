رئيس أرامكو: تراجع الاستكشاف يهدد المعروض النفطي العالمي خلال السنوات القادمة

قال أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، إنه في حال لم تُقم شركات النفط بالإنفاق على الاستكشاف عن النفط وإنتاجه، ومع استمرار نمو الطلب على النفط، فإنه سيكون هناك أزمة في المعروض.
وأضاف الناصر في تصريحات لصحيفة فاينانشال تايمز، أن قطاع النفط شهد خلال عقد كامل توقفاً عن الاستكشاف عن النفط، مشيراً إلى أن ذلك سيكون له تأثير على القطاع.
وتوقع الناصر ألا تتكرر طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة التي أغرقت العالم بالنفط لمدة 15 سنة، وقال: (ما بين 80% إلى 90% من النمو جاء النفط الصخري، وعند النظر إلى الـ15 عاماً القادمة، فإنه من المرجح أن يستقر النفط الصخري ثم يتراجع، إذاً من أين ستُجلب البراميل الإضافية لتلبية الطلب؟).
وأضاف أنه نظرًا لأن تشغيل المشاريع الجديدة يستغرق عادة من 5 إلى 7 سنوات، فإن مستقبل إمدادات العالم يعتمد على الإجراءات التي تتخذها الشركات حاليًا.
وأوضح أن الشركة تراقب قرارات الاستثمار النهائية، لافتاً إلى أن هناك انخفاضاً كبيراً في القرارات والمشاريع التي تدخل السوق، مضيفاً أن أرامكو تنفق ما بين مليار و2 مليار دولار سنوياً على الاستكشاف.
وذكر أن ذلك يعتبر أمراً استراتيجياً للشركة، حيث تستكشف الشركة وتُضيف كميات كبيرة من الاحتياطيات.