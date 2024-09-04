سوق الأسهم اليوم.. 7.4 مليار ريال تداولات لـ 446 مليون سهم

وكانت أسهم شركات: الأسماك، والباحة، وأنابيب السعودية، وزجاج، والوطنية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الاستثمار ريت، والأهلي ريت1، ومدينة المعرفة، وأمريكانا، وأملاك، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.92% و5.00%.